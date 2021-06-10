جنرال أمريكي: الصين تعزز قدراتها العسكرية ”بمعدل خطير ومتواصل“

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واشنطن (رويترز) - قال أكبر قائد عسكري أمريكي في إفادة أمام مجلس الشيوخ يوم الخميس إن الصين تزيد من قدرتها العسكرية ”بمعدل خطير للغاية ومتواصل“ محذرا من خطر تزايد التهديد للسلام والاستقرار العالمي.

وقال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ”علينا التأكد من المحافظة على ريادتنا التنافسية والتكنولوجية“.

وتضع الولايات المتحدة التصدي للصين في صميم سياستها الأمنية القومية منذ عدة سنوات حيث توجد خلافات بين البلدين حول قضايا من تايوان وحقوق الإنسان إلى الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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