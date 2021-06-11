المجلس التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية يقترح برزبين لاستضافة ألعاب 2032

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لوزان (سويسرا) (رويترز) - اقترح المجلس التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية يوم الخميس مدينة برزبين الاسترالية لاستضافة دورة الألعاب الصيفية 2032 وسيتم التصويت على هذا الاختيار الشهر المقبل.

وفي فبراير شباط الماضي اعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية طلب برزبين ”عرضا مفضلا“ وبعدها دخلت المدينة في ”حوار موجه“ مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وسيتم طرح مقترح المجلس التنفيذي الآن على جلسة اللجنة الأولمبية الدولية قبل ألعاب طوكيو الشهر المقبل.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ”أصبح القرار الآن في يد أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية للتصويت عليه في 21 يوليو“.

وإذا تم اختيار برزبين كما هو متوقع ستصبح ثالث مدينة استرالية تستضيف الألعاب الصيفية بعد ملبورن 1956 وسيدني في 2000.

وقال باخ ”تنظر الكثير من الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الرياضة على أنها ضرورة للتنمية طويلة الأجل.

”يُظهر مشروع برزبين 2032 مدى وعي وإدراك القادة لقوة الرياضة كوسيلة لتحقيق الإرث الدائم لشعوبهم“.

وأبدت العديد من المدن والدول اهتمامها بتنظيم ألعاب 2032 ومن بينها اندونيسيا وبودابست والصين والدوحة ومنطقة وادي الرور في ألمانيا.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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