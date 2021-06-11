صحيفة: اليابان تدرس خفض حالة الطوارئ حتى بداية الأولمبياد

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت صحيفة ماينيتشي اليومية إن الحكومة اليابانية تفكر في إنهاء حالة الطوارئ في العديد من المناطق في 20 يونيو حزيران مع الإبقاء على حالة "شبه طوارئ" مخفضة حتى انطلاق أولمبياد طوكيو في يوليو تموز.

وانخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا في طوكيو خلال حالة الطوارئ الشهر الماضي رغم أن السلطات ما زالت قلقة بشأن تفشي سلالات أخرى واستنزاف الموارد الطبية.

وذكرت الصحيفة يوم الجمعة أن الحكومة طلبت من المطاعم تقليل ساعات العمل ووضع إجراءات أخرى في حالة شبه الطوارئ. وطُلب من الحانات والمطاعم الإغلاق في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي ومنع تقديم المشروبات الكحولية.

ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي نهاية الأسبوع المقبل قبل أيام من انتهاء حالة الطوارئ والتي تغطي مدينة هوكايدو التي تستضيف سباق الماراثون.

وأظهرت استطلاعات الرأي رفض اليابانيين إقامة البطولة خوفا من تفشي الفيروس. ومنعت اليابان دخول الزائرين منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وشددت الحكومة اليابانية واللجنة المنظمة على إقامة البطولة وقال أحد أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية إنه بغض النظر عن "كارثة كونية" ستقام البطولة في موعدها.

وتنطلق الأولمبياد في 23 يوليو.

وفي الأسبوع الحالي قال فريق من الخبراء يتقدمهم هيروشي نيشيورا كبير مستشاري الحكومة إن اليابان ربما تضطر لإعلان حالة طوارئ جديدة في أغسطس آب لو تم رفع الإجراءات الحالية في 20 يونيو إذ أن معدل الإصابات بالفيروس ربما يرتفع مرة أخرى بسبب العطلة الصيفية والأولمبياد مع احتمال تفشي سلالات أخرى.

وسجلت اليابان أكثر من 760 ألف إصابة بالفيروس وما يزيد على 13800 وفاة فيما تلقى 12 بالمئة فقط من تعداد سكانها جرعة واحدة على الأقل من التطعيم.

وقال يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان إن بلاده تخطط للانتهاء من تطعيم كل من يريدون أخذ اللقاح بحلول أكتوبر تشرين الأول أو نوفمبر تشرين الثاني.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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