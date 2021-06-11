حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 174.74 مليون والوفيات 3 ملايين و925187

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 174.74 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و925187.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 598642 33574904

الهند 359676 29183121

البرازيل 479515 17122877

فرنسا 110202 5725492

تركيا 48524 5313098

روسيا 284804 5167949

المملكة المتحدة 127867 4543147

إيطاليا 126855 4239868

الأرجنتين 83272 4038528

إسبانيا 80332 3715454

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 16648 1242540

35 ‬‬‬‬- الأردن 9570 742178

41 - الإمارات 1717 591613

‭42‬ - لبنان 7780 541940

43‭ ‬- المغرب 9192 522765

44 - السعودية 7519 462528

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)

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