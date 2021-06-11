حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 174.74 مليون والوفيات 3 ملايين و925187
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 174.74 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و925187.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 598642 33574904
الهند 359676 29183121
البرازيل 479515 17122877
فرنسا 110202 5725492
تركيا 48524 5313098
روسيا 284804 5167949
المملكة المتحدة 127867 4543147
إيطاليا 126855 4239868
الأرجنتين 83272 4038528
إسبانيا 80332 3715454
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 16648 1242540
35 - الأردن 9570 742178
41 - الإمارات 1717 591613
42 - لبنان 7780 541940
43 - المغرب 9192 522765
44 - السعودية 7519 462528
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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