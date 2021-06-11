الذهب يتجاوز 1900 دولار مع انخفاض العملة والعوائد الأمريكية

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(رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب فوق 1900 دولار للأوقية يوم الجمعة، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد الخزانة، بعد ان اُعتبرت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة غير كافية لكي يغير مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1900.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش. وزادت الأسعار أكثر من 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1902.7 دولار للأوقية.

وكشفت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بقوة في مايو أيار، مما قاد إلى أكبر زيادة سنوية في نحو 13 عاما، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لأدنى مستوياتها في قرابة 15 شهرا الأسبوع الماضي.

وتراجعت عوائد الخزانة الأمريكية القياسية لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

في غضون ذلك نزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة بعد أن بلغ أعلى مستوى في نحو أسبوع في الجلسة السابقة.

ويوم الخميس، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير وتعهد بتدفق منتظم للتحفيز خلال الصيف.

ويتحول الانتباه الآن إلى اجتماع البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسات المقرر عقده في 15-16 يونيو حزيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 28.07 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1151.98 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2772.71 دولار ويمضي على مسار تسجيل نزول أسبوعي.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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