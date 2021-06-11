خبير طبي: الهدف الآن تقليل مخاطر كورونا في الألعاب

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طوكيو (رويترز) - قال خبير طبي في العاصمة اليابانية يوم الجمعة إن التصدي بصورة كاملة لفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار خلال الدورة الأولمبية المقبلة سيكون في غاية الصعوبة وإن تركيز الإجراءات الاحترازية والوقائية يجب أن يستهدف تقليل المخاطر إلى أدنى مستوى ممكن.

وأضاف الخبير المسؤول إن منظمي الدورة سيحتاجون لتعاون كامل من جانب الرياضيين والبعثات الأجنبية من أجل تطبيق ونجاح الإجراءات الخاصة بالتصدي لكورونا خلال الدورة التي تنطلق في 23 يوليو تموز المقبل.

وكان من المقرر إقامة الدورة في العام الماضي لكنها تأجلت لمدة عام خوفا من انتشار فيروس كورونا.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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