هاشيموتو: إقامة مراكز تطعيم خاصة بمن لهم علاقة بالألعاب

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المحلية المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إنها ستشعر بالامتنان إذا دعمت دول مجموعة السبع إقامة الدورة الأولمبية في موعدها المحدد هذا الصيف.

وأضافت المسؤولة اليابانية أن اللجنة المنظمة أقامت مراكز تطعيم في طوكيو خاصة بمن لهم علاقة بالألعاب الأولمبية المقبلة التي من المقرر أن تنطلق في 23 يوليو تموز القادم.

واشارت هاشيموتو أيضا إلى أنه سيتم تطعيم نحو 18 ألف شخص لهم علاقة بالدورة الصيفية.

وستنطلق قمة مجموعة السبع في بريطانيا يوم الجمعة.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html