وكالة : الزعيم الكوري الشمالي يدعو إلى تعزيز القوة العسكرية للبلاد

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سول (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية بكوريا الشمالية يوم السبت أن الزعيم كيم جونج أون رأس اجتماعا اللجنة العسكرية المركزية حيث دعا إلى تعزيز القوة العسكرية للبلاد لكن الوكالة لم تذكر تفاصيل عن أي أنشطة عسكرية مزمعة.

وقالت الوكالة إن الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة دعا إلى "حالة تأهب قصوى" ضد الوضع "المتغير بشكل سريع في الآونة الأخيرة" في شبه الجزيرة الكورية. وأضافت أن الاجتماع تناول أيضا القضية التنظيمية المتمثلة في إقالة ونقل وتعيين بعض الضباط العسكريين.

ومن المقرر عقد الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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