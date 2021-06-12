العداء سو يتألق في التجارب الأولمبية الصينية

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(رويترز) - أكد العداء الصيني سو بينغ تيان استعداده للمنافسة في أولمبياد طوكيو الصيفي هذا العام عندما سجل 9.98 ثانية ليفوز بسباق 100 متر في التجارب الأولمبية الصينية يوم الجمعة.

وسبق لهذا العداء (31 عاما) أن سجل نفس الزمن في بلاده في أبريل نيسان الماضي.

وسو أيضا هو أول عداء مولود في آسيا يكسر حاجز 10 ثوان في هذا السباق المميز.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن سو قوله بعد السباق "النتيجة مرضية لكن جسمي لم يكن في أفضل حال".

ويتقاسم هذا الزمن المركز 13 في قائمة الأزمنة الأسرع التي سجلت على مستوى العالم خلال العام الحالي.

ويتوقع أن يشارك سو في الدورة الأولمبية الثالثة في العاصمة اليابانية هذا الصيف وسيكون عضوا أساسيا في المنتخب الصيني في سباق التتابع أربعة في 100 متر.

وسبق لسو قيادة الفريق للحصول على فضية بطولة العالم في 2015 في بكين بينما احتل مع الفريق المركز الرابع في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وأضاف سو "نحن غير راضين بحصولنا على المركز الرابع في سباق أربعة في 100 متر تتايع في المرة السابقة.

"وسيتعين علينا بذل جهود جبارة إذا أردنا الفوز بميدالية هذه المرة".

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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