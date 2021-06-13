الاتحاد الأوروبي يستهدف تصدير 700 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 بحلول نهاية العام

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بروكسل (رويترز) - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم السبت إن الاتحاد الأوروبي يستهدف تصدير 700 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 بحلول نهاية 2021.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي أسهم حتى الآن بثلاثة مليارات يورو لكوفاكس وهو البرنامج الذي تسانده منظمة الصحة العالمية لتقديم الجرعات للدول منخفضة الدخل وصدرت 350 مليون جرعة تمثل نصف إنتاجها.

وقالت فون دير لاين على تويتر من قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة ”هدفنا تصدير 700 مليون جرعة بحلول نهاية العام“.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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