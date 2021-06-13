مسؤول أمريكي: قمة السبع تتوصل لتوافق حول الإغراق الصيني وانتهاكات حقوق الإنسان

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كاربيس باي (إنجلترا) (رويترز) - قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت إن قادة مجموعة الدول السبع توصلوا إلى توافق حول ضرورة اتخاذ نهج مشترك تجاه قيام الصين ببيع صادراتها بأسعار منخفضة وكذلك إزاء انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن قادة الدول السبع صاحبة أكبر وأكثر الاقتصادات تقدما في العالم اتفقوا أيضا على ضرورة التنسيق فيما يتعلق بمرونة سلاسل الإمداد لضمان دعم كل دولة من الدول الديمقراطية للأخرى.

وقال المسؤول ”أود القول إن هناك إجماعا فيما يتعلق بالرغبة في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات الحريات الأساسية التي تستدعيها قيمنا المشتركة“.

وأضاف ”هناك التزام باتخاذ إجراء ردا على ما نراه“. وقال المسؤول إن مجموعة السبع اتخذت موقفا أقوى بكثير عما حدث قبل ثلاث سنوات عندما لم يرد ذكر للصين في البيان الختامي.

(تغطية صحفية ستيف هولاند - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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