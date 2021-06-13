حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 175.57 مليون والوفيات 3 ملايين 947954
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 175.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و947954.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 599523 33610638
الهند 367081 29359155
البرازيل 484235 17296118
فرنسا 110344 5737810
تركيا 48668 5325435
روسيا 285599 5193964
المملكة المتحدة 127896 4558494
إيطاليا 126976 4243482
الأرجنتين 84630 4093090
إسبانيا 80501 3733600
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 16690 1250691
35 - الأردن 9582 742831
41 - الإمارات 1724 596017
42 - لبنان 7790 542375
43 - المغرب 9202 523165
44 - السعودية 7553 464780
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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