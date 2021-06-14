بايدن يؤكد لرئيس وزراء اليابان دعمه لأولمبياد طوكيو

أخبار اليابان

(رويترز) - أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيد دعمه لأولمبياد طوكيو في اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم السبت، مشددًا على ضرورة فرض تدابير للصحة العامة لضمان سلامة المشاركين.

ومن المقرر أن تبدأ أولمبياد طوكيو 2020، التي تم تأجيلها العام الماضي بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا، في 23 يوليو/ تموز، في مواجهة معارضة من معظم الجمهور والعديد من الشركات اليابانية والعاملين الطبيين.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه في اجتماع مع سوغا على هامش قمة مجموعة السبعة في منتجع خليج كاربيس البريطاني، أثار بايدن أيضًا مجموعة من القضايا الأخرى بما في ذلك فيروس كورونا وكوريا الشمالية والصين والتغير المناخي.

وجاء في البيان أن “الرئيس بايدن أكد دعمه لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو مع المضي قدمًا بجميع إجراءات الصحة العامة اللازمة لحماية الرياضيين والموظفين والمتفرجين”.

وجاء في البيان أن “الرئيس بايدن أعرب عن فخره بالرياضيين الأمريكيين الذين تدربوا للمنافسة في دورة ألعاب طوكيو وسيتنافسون بأفضل تقاليد الروح الأولمبية”.

وجاء في التعليقات صدى لبيان مماثل صدر في أبريل/ نيسان خلال زيارة سوجا لواشنطن.

حتى في الوقت الذي تكافح فيه طوكيو موجة رابعة من الإصابات وتخضع لحالة الطوارئ، قالت الحكومة اليابانية والمنظمون إنهم سيمضون قدمًا في عقد الأولمبياد، كما قال أحد أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية.

قالت رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو يوم الجمعة إن طوكيو 2020 ستكون “ممتنة” إذا تمكنت دول مجموعة السبع من دعم دورة الألعاب الصيفية كما هو مخطط لها.

(من إعداد أنطوني سلودكوفسكي ؛ تحرير ويليام مالارد، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



الحلقات الأولمبية تضيء أمام الاستاد الوطني في طوكيو، اليابان، في 22 يناير/ كانون الثاني 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.



رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي والرئيس الأمريكي جو بايدن يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا في حديقة الورود بالبيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، 16 أبريل/ نيسان 2021. رويترز / توم برينر.