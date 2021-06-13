مسودة بيان: مجموعة السبع توافق على التبرع بمليار جرعة لقاح مضاد لكورونا

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كاربيس باي (رويترز) - ذكرت مسودة شبه نهائية لبيان من دول مجموعة السبع إنها ستمنح مليار جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 خلال العام المقبل وستعمل مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين ودول أخرى لزيادة المساهمة على مدى الأشهر المقبلة.

وأضاف البيان الذي اطلعت عليه رويترز ”الالتزامات منذ التقينا آخر مرة في فبراير 2021، وحتى اجتماعنا هنا في كاربيس باي، تتضمن منح مليار جرعة خلال العام المقبل“.

وقال البيان ”سنعمل مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين ودول أخرى لزيادة هذه المساهمة خلال الأشهر المقبلة“.

وقال مصدران إن المسودة صارت شبه نهائية وإن دبلوماسيين عملوا على صياغتها حتى ساعة متأخرة من مساء يوم السبت للاتفاق على معظم النص، غير أنهما أضافا أن أجزاء من المسودة ربما تتغير خلال الساعات المقبلة.

وقال مصدر دبلوماسي إن بعض الخلافات دارت حول البيان وإن اليابان ضغطت من أجل اتخاذ موقف أشد صرامة إزاء الصين.

وقالت دول مجموعة السبع في المسودة إن تبرعات اللقاح جرى تحديدها بناء على بيانات الصادرات من الإنتاج المحلي إذ أن هناك ما لا يقل عن 700 مليون جرعة تم تصديرها أو سيتم تصديرها هذا العام، منها 50 بالمئة على الأقل ذهبت إلى دول خارج مجموعة السبع.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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