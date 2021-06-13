مديرة صندوق النقد تحذر من تفاوت وتيرة التعافي الاقتصادي

أخبار اليابان





كاربيس باي (إنجلترا) (رويترز) - حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من تفاوت متفاقم في وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 وسط مصاعب تواجهها بعض الدول في الحصول على اللقاحات.

وأبلغت الصحفيين خلال قمة مجموعة السبع في جنوب غرب إنجلترا ”أخذنا نحذر من تفاوتات في التعافي تنذر بالخطر. أحدث البيانات تؤكد أن هذا المنحنى لن يتواصل فحسب، بل سيتعمق.“

وأضافت مديرة صندوق النقد أنها تتوقع أن يكون ارتفاع التضخم مؤقتا، لكنه أمر لا يمكن التسليم به وأن التضخم في الاقتصادات الناشئة يبعث على أشد القلق.

(تغطية صحفية وليام شومبرج; إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html