رئيس المجلس الأوروبي: مجموعة السبع ستُسّرع تسليم لقاحات كوفيد-19 عالميا

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بروكسل (رويترز) - قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، يوم الأحد إن مجموعة السبع وافقت على تكثيف إنتاجها من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وتسليمها في أنحاء العالم.

أضاف ميشيل، الذي يرأس اجتماعات قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي، في رسالة مصورة على تويتر ”الأولوية هي ضمان قدرتنا على تلبية الطلب على اللقاحات، وهنا يتولى الاتحاد الأوروبي زمام القيادة. وانضم لنا شركاء الآن لتسريع إنتاج اللقاحات وتوزيعها في أنحاء العالم“.

وذكرت مسودة بيان مجموعة السبع يوم الأحد أن مجموعة من الدول ستقدم مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 خلال العام المقبل وستعمل مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين ودول أخرى من أجل زيادة المساهمة على مدى الأشهر المقبلة.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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