الصين تدين بيان مجموعة السبع وتحثها على الكف عن التشهير ببكين

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بكين (رويترز) - أدانت الصين يوم الاثنين البيان المشترك الذي أصدره زعماء مجموعة السبع الذي انتقد بكين في عدد من القضايا ووصفته بأنه تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للبلاد وحثت المجموعة على الكف عن التشهير بالصين.

كان قادة المجموعة وجهوا انتقادا حادا للصين على سجلها في حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ المسلم ودعوا إلى الحفاظ على قدر كبير من الحكم الذاتي في هونج كونج وشددوا على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وكلها قضايا في غاية الحساسية لبكين.

وقالت سفارة الصين في لندن إنها مستاءة بشدة وتعارض بكل حزم الإشارات إلى شينجيانغ وهونج كونج وتايوان والتي شوهت الحقائق وفضحت "نوايا شريرة لبضع دول مثل الولايات المتحدة".

وأضافت أنه في ضوء استمرار جائحة كوفيد-19 وركود الاقتصاد العالمي يحتاج المجتمع الدولي للوحدة وتعاون جميع الدول بدلا من السياسات الداعية للانقسام.

وقالت إن الصين دولة محبة للسلام وتنادي بالتعاون لكن لها أيضا خطوطا لا يمكن تجاوزها.

وقالت السفارة "سوف ندافع بكل حزم عن سيادتنا الوطنية وأمننا ومصالحنا التنموية ونتصدى بكل حزم لكل أنواع الظلم والتعديات التي تُفرض على الصين".

وأضافت السفارة أنه يتعين على مجموعة السبع أن تفعل المزيد من أجل تعزيز التعاون الدولي بدلا من التسبب بشكل مصطنع في مواجهة واحتكاك.

(إعداد أحمد صبحي ومنير البويطي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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