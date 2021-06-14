الأسهم اليابانية ترتفع ومكاسب لسهم توشيبا بعد الإطاحة بعضوين في مجلس الإدارة

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الاثنين مع صعود الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة الإطارات، بينما تقدم سهم توشيبا بعد أن أعلنت الشركة أن اثنين من أعضاء مجلس الإدارة سيتقاعدان وسط أزمة بشأن الحوكمة بها.

وصعد المؤشر نيكي 0.74 بالمئة إلى 29161.80 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ العاشر من مايو أيار. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة إلى 1959.75 نقطة.

تأتي المكاسب بعد إغلاق الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، وبلغ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيا، بينما كانت مكاسب ناسداك الأكبر بين المؤشرات الثلاث.

وقال هيروشي واتانابي الاقتصادي الكبير في سوني فايننشال هولدنجز "لا زالت أسهم اليابان متخلفة عن ركب الأسهم العالمية إذ يتوقع أن يتأخر تعافي الأرباح. ولكن من المأمول أن تتحسن الأمور مع تسارع التطعيمات في الوقت الحالي. قد تنتهي من تطعيم 60 بالمئة من السكان بحلول أغسطس".

وكانت أسهم شركات الشحن أكبر رابح وارتفع سهم نيبون يوسن 2.3 بالمئة يليها أسهم شركات صناعة الإطارت وزاد سهم بريدجستون 1.3 بالمئة وقفز يويكوهاما ربر 2.9 بالمئة.

وزاد سهم توشيبا 2.7 بالمئة بعد أعلنت المجموعة التي تواجه أزمة حوكمة متصاعدة، أنها ستغير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل للمساهمين وأن اثنين من اعضاء المجلس سيتقاعدان.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html