إحصاء رويترز: وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 600 ألف

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(رويترز) - أفاد إحصاء لرويترز أن وفيات كورونا في أمريكا تجاوزت 600 ألف حالة حيث يهدد تباطؤ معدلات التطعيم هدف إدارة بايدن المتمثل في حصول 70 في المئة من البالغين الأمريكيين على جرعة واحدة على الأقل وتطعيم 160 مليونا بالكامل بحلول الرابع من يوليو تموز.

وكان للنجاح المبكر في توزيع اللقاح في الولايات المتحدة أثر كبير على معدل وفيات كوفيد-19 في البلاد.

واستغرق الأمر 113 يوما للانتقال من 500 ألف حالة وفاة في المجمل إلى 600 ألف، في ثاني أبطأ قفزة في معدل الوفيات منذ بدء الجائحة. وكانت الولايات المتحدة قد انتقلت من 400 ألف حالة وفاة إلى 500 ألف حالة في 35 يوما فقط.

وتراجع معدل الوفيات الأسبوعي في الولايات المتحدة بسبب كوفيد-19 بنسبة 90 في المئة تقريبا بعد أن بلغ ذروته في يناير كانون الثاني. وأظهرت بيانات رويترز أن الولايات المتحدة سجلت 18587 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في مايو أيار أي أقل مما تم تسجيله في يناير كانون الثاني بنحو 81 في المئة.

ورغم تحول بؤرة الجائحة إلى أماكن مثل البرازيل والهند في الأشهر الأخيرة تظل الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا من حيث إجمالي الوفيات.

لكن الدولة قامت حتى الآن بتطعيم 166 مليون بالغ بجرعة واحدة على الأقل، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على الرغم من تراجع معدل التطعيم بشكل كبير من ذروته في منتصف أبريل نيسان.

وبوجه عام، انخفضت حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 منذ مارس آذار حيث سجلت البلاد أقل عدد من الحالات بالنسبة لعدد السكان في مايو أيار هذا العام وفقا لتحليل رويترز.

وحتى الأحد، تلقى ما يقرب من 52 في المئة من سكان الولايات المتحدة جرعتهم الأولى من اللقاح، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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