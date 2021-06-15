هيونداي وجنرال موتورز تمضيان قدما في تطوير ”سيارات طائرة“

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ديترويت (رويترز) - قالت هيونداي موتور وجنرال موتورز يوم الاثنين إنهما تمضيان قدما في تطوير سيارات طائرة، وعبًرت الشركة الكورية الجنوبية عن تفاؤل بأنها قد يكون لديها خدمة ”لسيارات الأجرة الطائرة“ قيد التشغيل ربما بحلول عام 2025 .

وقال مسؤول تنفيذي بشركة جنرال موتورز إن الأمر قد يستغرق حتى عام 2030 حتى تتغلب خدمات سيارات الأجرة الطائرة على العراقيل الفنية والتنظيمية والوصول إلى التشغيل التجاري.

وسيارات الأجرة الطائرة تقلع وتهبط مثل طائرات هليكوبتر وتحمل مسافرين وبضائع.

وتعكف شركات أخرى لصناعة السيارات على تطوير سيارات طائرة سواء بمفردها أو عبر شراكات، ومن بينها تويوتا موتور ودايملر وجيلي الصينية.

وقدًر بنك مورجان ستانلي أن إجمالي حجم سوق سيارات الأجرة الطائرة في المدن قد يصل إلى تريليون دولار بحلول 2040 وإلى تسعة تريليونات دولار بحلول 2050 .

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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