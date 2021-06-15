البحرية الأمريكية: مجموعة حاملة طائرات تعمل في بحر الصين الجنوبي

أخبار اليابان

تايبه (رويترز) - ذكرت البحرية الأمريكية يوم الثلاثاء أن مجموعة حاملة طائرات الأمريكية (رونالد ريجان) دخلت بحر الصين الجنوبي في إطار مهمة دورية.

وقالت ”تجري المجموعة القتالية خلال وجودها في بحر الصين الجنوبي عمليات أمنية بحرية، تشمل طلعات بطائرات ذات أجنحة ثابتة وأخرى دوارة وتدريبات هجومية بحرية وتدريبات تكتيكية منسقة بين وحدات السطح والجو“.

وكثيرا ما تعترض الصين على المهام العسكرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بكين بالسيادة على معظمه.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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