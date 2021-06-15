اليابان ترسل مليون جرعة من لقاح كورونا إلى فيتنام

أخبار اليابان



قنينة لقاح فيروس كورونا من أسترازينيكا، التقطت في 19 مارس/ آذار 2021. دادو روفيك/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قال وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو يوم الثلاثاء إن اليابان سترسل مليون جرعة لقاح كورونا إلى فيتنام.

وقال موتيغي للصحفيين إن شحنة لقاحات أسترازينيكا المنتجة في اليابان ستصل إلى فيتنام يوم الأربعاء.

وأضاف موتيغي أن اليابان تدرس منح لقاحات إضافية لفيتنام وتايوان، وتخطط لإرسال جرعات إلى إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند أوائل الشهر المقبل. تلقت تايوان أول شحنة من جرعات أسترازينيكا في وقت سابق من هذا الشهر.

(من إعداد روكي سويفت؛ تحرير جاكلين وونغ، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)