الصين تحث حلف الأطلسي على التوقف عن المبالغة في ”نظرية التهديد الصيني“

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بكين (رويترز) - حثت بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي حلف شمال الأطلسي يوم الثلاثاء على التوقف عن المبالغة ”في نظرية التهديد الصيني“ بعدما حذر قادة الحلف من أن ذلك البلد يمثل ”تحديا ممنهجا“.

واتخذ قادة حلف الأطلسي يوم الاثنين موقفا قويا تجاه بكين في البيان الختامي لأول قمة للرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحلف.

وقال قادة الحلف في بيان ”طموحات الصين المعلنة وسلوكها الذي ينزع إلى الهيمنة تمثل تحديات ممنهجة للنظام الدولي القائم على القواعد وللمجالات ذات الصلة بأمن الحلف“.

وحث الرئيس الأمريكي الجديد زعماء حلف الأطلسي على الوقوف في وجه استبداد الصين وقوتها العسكرية المتنامية، في تغير لتركيز حلف تأسس للدفاع عن أوروبا في مواجهة الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.

وقالت الصين في ردها الذي نشرته على موقع بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي إن بيان حلف الأطلسي ”شوه“ تطور الصين السلمي وأساء تقدير الوضع الدولي وأشار إلى ”عقلية الحرب الباردة“.

وأضافت أنها ملتزمة دائما بالتنمية السلمية.

ومضت تقول ”لن نشكل تحديا ممنهجا لأحد، لكن إذا أراد أحد أن يشكل تحديا ممنهجا لنا فلن نقف مكتوفي الأيدي“.

وكان قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وجهوا انتقادات حادة للصين فيما يتعلق بسجلها في حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ ودعوا إلى الحفاظ على قدر كبير من الحكم الذاتي في هونج كونج وطالبوا بتحقيق كامل في منشأ فيروس كورونا في الصين.

وقالت سفارة الصين في لندن إنها تعارض بحزم ما ورد عن شينجيانغ وهونج كونج وتايوان، مضيفة أنه يشوه الحقائق ويكشف ”النوايا الشريرة لبعض الدول مثل الولايات المتحدة“.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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