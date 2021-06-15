أسهم أوروبا تسجل أطول موجة صعود منذ 2019 بفضل تفاؤل حيال التعافي

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(رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثامنة على التوالي يوم الثلاثاء، إذ أدى التفاؤل حيال تعاف اقتصادي سريع في المنطقة لصعود أسهم الشركات الصناعية بينما اقتدت أسهم شركات التكنولوجيا بقفزة نظرائها في الولايات المتحدة ليل الاثنين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، وهي أطول موجة مكاسب فيما يزيد عن عامين مع مراهنة المستثمرين أيضا على إبقاء البنوك المركزية صنابير التحفيز مفتوحة.

وتُسلط الأنظار الأسبوع الجاري على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسات الذي يبدأ يوم الثلاثاء ويستمر يومين للتعرف على موقف البنك المركزي إزاء قفزة للتضخم في الآونة الأخيرة.

وارتفعت أسهم القطاع الصناعي في أوروبا 0.5 بالمئة في حين زادت أسهم التكنولوجيا 0.7 بالمئة بعدما أغلق المؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا على مستوى قياسي يوم الاثنين.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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