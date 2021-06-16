تطعيم 80% من وسائل الإعلام التي ستغطي أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان



شعار أولمبياد طوكيو 2020 - صورة من أرشيف رويترز.

طوكيو (رويترز) - قال المنظمون في بيان إن اللجنة الأولمبية الدولية تتوقع تلقيح ما بين 70٪ و 80٪ من وسائل الإعلام الإخبارية التي ستغطي الأولمبياد في طوكيو هذا الصيف. .

وقال المنظمون أيضًا إن كل وفد رياضي يصل إلى اليابان سيكون لديه ضابط اتصال خاص بفيروس كورونا ينسق مع المنظمين بشأن تنفيذ الإجراءات لوقف انتشار الفيروس في الحدث المقرر أن يبدأ في 23 يوليو/ تموز.

(من إعداد أنطوني سلودكوفسكي وجو مين بارك ؛ تحرير أندرو هيفينز، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)