رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب بإنهاء أطول نزاع في منظمة التجارة العالمية

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بروكسل (رويترز) - قالت رئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير ليين يوم الثلاثاء إنها ترحب بالهدنة التي تم الاتفاق عليها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي وضعت نهاية لأطول نزاع داخل منظمة التجارة العالمية.

وأبلغت فون دير ليين مؤتمرا صحفيا بعد قمة بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي جو بايدن ”الاتفاق الذي توصلنا إليه الآن يفتح بحق فصلا جديدا في علاقتنا.“

واتفق الجانبان على إلغاء رسوم جمركية على بضائع بقيمة 11.5 مليار دولار تتراوح من النبيذ الأوروبي إلى التبغ الأمريكي لمدة خمس سنوات. وكانت تلك الرسوم قد فرضت عل أساس انتقامي بسبب احباط متبادل إزاء الدعم الحكومي لشركتي صناعة الطائرات الأمريكية بوينج والأوروبية إيرباص.

ومن ناحية أخرى، قالت فون دير ليين إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدركان أنه يجب عليهما إيجاد حل لنزاعها التجاري بشأن الصلب والألومنيوم قبل أول ديسمبر كانون الأول.

وأضافت قائلة ”أنا واثقة بأننا سنجد حلا.“

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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