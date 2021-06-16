أسعار النحاس تسجل أدنى مستوى في 7 أسابيع مع تقليص المستثمرين مراكزهم الدائنة

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لندن (رويترز) - هبط النحاس إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع يوم الثلاثاء مع تقليص المتعاملين والصناديق الاستثمارية مراهناتهم على صعود الأسعار بسبب تنامي القلق من أن الصين، أكبر مستهلك للمعدن الأحمر، ستتحرك قريبا لكبح مزيد من الزيادات في الأسعار.

وتراجعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 4.3 بالمئة إلى 9540 دولارا للطن بحلول الساعة 1609 بتوقيت جرينتش.

وأسعار المعدن الذي يستخدم في صناعتي الكهرباء والتشييد منخفضة بأكثر من ثمانية في المئة منذ أن لامست مستوى قياسيا مرتفعا عند 10747.50 دولار في العاشر من مايو أيار.

وجددت السلطات الصينية الأسبوع الماضي تعهدها بتكثيف مراقبة أسعار السلع الأولية مع تسجيل تضخم أسعار المنتجين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم أعلى مستوى له في أكثر من 12 عاما.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، انخفضت عقود الألومنيوم 1.6 بالمئة إلى 2455 دولارا للطن بينما هبطت عقود النيكل 4.4 بالمئة إلى 17665 دولارا للطن.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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