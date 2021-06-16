أسعار النفط تصعد حوالي 2% بدعم من توقعات بتعاف سريع للطلب

أخبار اليابان





نيويورك (رويترز) - صعدت أسعار النفط يوم الثلاثاء حوالي اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين بدعم من توقعات بتعاف سريع للطلب في النصف الثاني من 2021 .

وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول مرتفعة 1.13 دولار، أو 1.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 73.99 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة قفز خام القياس العالمي إلى 74.07 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ أبريل نيسان 2019 .

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.24 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 72.12 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 72.19 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 .

وتلقت الأسعار دعما بعد أن قالت أكبر شركتين لتجارة النفط في العالم يوم الثلاثاء إنهما تتوقعان أن تبقى أسعار الخام فوق 70 دولارا للبرميل مع توقع عودة الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة في النصف الثاني من 2022 .

ويتوقع راسل هاردي الرئيس التنفيذي لمؤسسة فيتول التجارية أن يتحرك النفط بين 70 دولارا و80 دولارا للبرميل في الفترة المتبقية من 2021 بدعم من توقعات بأن مجموعة أوبك+ لكبار منتجي الخام ستبقي على انضباط الإمدادات، حتى مع احتمال أن تستأنف إيران صادراتها من الخام إذا عادت الولايات المتحدة للانضمام إلى اتفاق نووي مع طهران.

وقال جيريمي وير الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيجورا التجارية إنه توجد فرصة معقولة لأن تصل الأسعار إلى 100 دولار للبرميل بسبب تراجع الاحتياطيات قبل أن يصل العالم إلى ذروة الطلب النفطي.

وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم‭ ‬الثلاثاء ومن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت حوالي 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، في رابع هبوط أسبوعي على التوالي.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html