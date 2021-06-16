مصادر: بيانات معهد البترول الأمريكي تظهر هبوطا في مخزونات النفط وزيادة في مخزونات الوقود

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نيويورك (رويترز) - قال مصدران في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات الوقود.

وبحسب المصدرين، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام تراجعت 8.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 11 يونيو حزيران. وصعدت مخزونات البنزين 2.85 مليون برميل بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 1.96 مليون برميل.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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