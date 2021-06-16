نيكي يغلق منخفضا بسبب الرقائق وتويوتا تصعد بتوبكس

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طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا يوم الأربعاء إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بقطاع أشباه الموصلات أثر ضعف نظرائها في الولايات المتحدة ليل الثلاثاء ولكن الآمال في تعافي الاقتصاد المحلي بفضل حملات التطعيم دعمت الأهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

ونزل المؤشر نيكي 0.51 بالمئة ليغلق على 29291.01 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02 بالمئة إلى 1975.86 نقطة، مدعوما بأسهم شركة تويوتا موتور التي سجلت مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.

وتراجعت المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية في وول ستريت ليل الثلاثاء مع ترقب الأسواق توجيهات جديدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وعقب تراجعات لمؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، نزل سهم طوكيو إلكترون، التي تورد معدات صناعة الرقائق، 1.1 بالمئة وهبط سهم أدفانتست، مورد معدات اختبار أشباه الموصلات، 0.19 بالمئة.

لكن أسهم الطاقة والمواد وشركات الشحن ارتفعت.

وزاد سهم إنبكس، أكبر شركة تنقيب عن النفط والغاز باليابان، 3.7 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى فيما يزيد عن عامين.

وارتفعت أسهم شركات المتاجر بدعم من آمال في إعادة فتح الاقتصاد، إذ قفز سهم تاكاشيمايا 2.07 بالمئة وتقدم سهم اسيتان ميتسوكوشي هولدينجز 0.24 بالمئة.

وقدم سهم مجموعة هيتاشي العملاقة وسهم دايكن إندستريز لصناعة أجهزة تبريد الهواء الدعم أيضا لتوبكس بالارتفاع 2.48 بالمئة و2.22 بالمئة على الترتيب.

وزاد سهم كاواساكي كيسن كايشا 4.94 بالمئة وتصدر الرابحين على المؤشر نيكي، وتلاه سهم سايبر اجنت الذي أضاف 3.99 بالمئة.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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