وكالة: المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية يزور سول

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سول (رويترز) - ذكرت وكالة كيودو للأنباء يوم الأربعاء أن سونج كيم مبعوث الولايات المتحدة الجديد الخاص بكوريا الشمالية سيقوم بأول زيارة إلى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع لعقد اجتماع ثلاثي محتمل مع نظيريه في سول وطوكيو.

الزيارة التي ستستمر من السبت المقبل وحتى 24 يونيو حزيران تأتي بعدما عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن أول قمة لهما وذلك في مايو أيار حيث شددا على الضرورة الملحة لتكثيف المحاولات الرامية للحوار مع كوريا الشمالية بشأن أسلحتها النووية.

وقالت وكالة كيودو إن الترتيبات جارية من أجل الزيارة التي سيبحث خلالها مسؤولون من الدول الثلاث المسار المستقبلي لمحاولات إدارة بايدن لفتح حوار مع كوريا الشمالية سعيا لنزع سلاحها النووي.

وسونج كيم الذي عيّنه بايدن الشهر الماضي، دبلوماسي أمريكي من أصل كوري وتولى نفس الدور في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما وساعد في الترتيب للقمم التي عقدت بين الرئيس السابق دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال الزعيم الكوري الشمالي إن اقتصاد بلاده تحسن هذا العام لكنه حث على اتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع الغذائي "المتأزم" الناجم عن جائحة فيروس كورونا والأعاصير التي ضربت البلاد العام الماضي.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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