اليابان تخفف حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا قبل الألعاب الأولمبية

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طوكيو (رويترز) - قالت اليابان يوم الخميس إنها ستخفف القيود الطارئة لفيروس كورونا في تسع محافظات من بينها طوكيو مع الإبقاء على بعض الإجراءات، بما في ذلك الحد من أعداد المتفرجين في الأحداث الكبرى، وسط مخاوف من أن الألعاب الأولمبية الشهر المقبل قد تؤدي إلى زيادة في عدد الإصابات.

دعا رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي الجمهور الياباني إلى مشاهدة الألعاب الأولمبية على شاشة التلفزيون لتجنب انتشار الفيروس، قائلاً إنه من الضروري تجنب أي انتعاش في حالات الإصابة بفيروس كورونا أثناء عقد الألعاب الأولمبية، المقرر أن تبدأ في 23 يوليو/ تموز بعد تأجيلها العام الماضي.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا ”الشيء المهم هو الاستمرار في سياساتنا المتمثلة في ضرورة منع انتشار العدوى. وفي نفس الوقت يجب أن نواصل جهودنا في التطعيم لمنع انهيار النظام الطبي“.

وفي وقت سابق، قال سوغا إن السلطات رفعت حالة الطوارئ عن تسع مناطق لكنها ستبقي على إجراءات صارمة في سبع مناطق منها، بما في ذلك طوكيو، حتى 11 يوليو/ تموز. وكان من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ يوم الأحد.

بموجب التدابير الصارمة، سيُسمح للحانات والمطاعم، المحظورة الآن من تقديم المشروبات الكحولية، بالقيام بذلك حتى الساعة 7 مساءً. شريطة الحفاظ على احتياطات كورونا. لكن يمكن للسلطات المحلية أن تختار الإبقاء على الحظر إذا اعتقدت أنه ضروري. سيظل يُطلب من المطاعم الإغلاق بحلول الساعة 8 مساءً.

وقال سوغا: ”من المهم أن تكون ألعاب طوكيو آمنة ومأمونة، والحد من انتشار العدوى خلال هذه الفترة، ومنع انتشار العدوى بعد الألعاب“. قال سوغا: ”أود أن أطلب من الجميع دعم الرياضيين من المنزل، مثل مشاهدة الألعاب عبر التلفزيون“.

أفادت وسائل إعلام يابانية أن الحكومة، التي حظرت المتفرجين الأجانب، تدرس السماح لما يصل إلى 10000 مشجع محلي بدخول الملاعب خلال الألعاب، تماشيا مع خطة أقرها خبراء الصحة.

أظهرت استطلاعات الرأي أن معظم اليابانيين لا يزالون قلقين بشأن احتمال أن تنشر الألعاب العدوى، خاصة وأن معدلات التطعيم لا تزال أقل مما هي عليه في البلدان الغنية الأخرى. وقالت سوجا يوم الخميس إن التطعيم لمن هم فوق 65 عاما من المرجح أن يكتمل بحلول نهاية يوليو تموز.

اللجنة الأولمبية الدولية لديها ”القول النهائي“

مع تباطؤ وتيرة التراجع في الإصابات الجديدة في طوكيو في الأيام الأخيرة، حذر بعض الخبراء من انتعاش محتمل وشددوا على ضرورة الاستجابة بسرعة من خلال المزيد من القيود أو حتى إعادة حالة الطوارئ في العاصمة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستطلب من اللجنة الأولمبية الدولية إلغاء أو تأجيل الألعاب حتى بعد بدئها إذا كان هناك تهديد للصحة العامة والحياة، قال وزير الإنعاش الإقتصادي نيشيمورا: ”اللجنة الأولمبية الدولية لها الكلمة الأخيرة“.

”أولويتنا القصوى هي حماية الحياة والصحة. سنبذل قصارى جهدنا للسيطرة على العدوى وتأمين أسرة المستشفيات“.

ومن المقرر أن يقرر المنظمون في وقت مبكر من يوم الاثنين ما إذا كانوا سيسمحون للمشاهدين المحليين في الألعاب ويبدو من المرجح أن يفرضوا بعض القيود على أعداد الجماهير.

بموجب التدابير الصارمة، يقتصر المتفرجون في الأحداث الكبرى على 5000 أو نصف سعة المكان.

وافق خبراء الصحة بمن فيهم كبير المستشارين الطبيين شيغيرو أومي يوم الأربعاء على أن عدد المتفرجين في الملاعب يمكن أن يرتفع إلى 10000، ولكن فقط في المناطق التي تم فيها رفع الإجراءات الصارمة.

وذكرت صحيفة ماينيتشي أن الحكومة تهدف إلى السماح للمشاهدين بدخول الألعاب بسقف 10000 متفرج. ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن الحد الأقصى لعدد المتفرجين مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية يوم الخميس إن أومي وخبراء صحة آخرين جمعوا مقترحات للألعاب، مشيرين إلى أن حظر المتفرجين سيكون النهج الأقل خطورة.

إذا كان سيتم السماح للمشاهدين اقترح الخبراء أنه يجب أن تكون هناك قيود أكثر من تلك المطبقة على الأحداث واسعة النطاق الأخرى، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وامتنع كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو عن التعليق على المقترحات المبلغ عنها. وقال أيضًا إن اليابان تهدف إلى إدخال جوازات سفر كورونا بحلول أواخر يوليو/ تموز تقريبًا في محاولة لتخفيف قيود السفر.

وقال نادي الصحافة الوطني الياباني إن أومي سيعقد مؤتمرا صحفيا عبر الإنترنت يوم الجمعة حول نصائح الخبراء بشأن أفضل السبل للسيطرة على الوباء خلال الألعاب.

(شارك في التغطية يوكا أوباياشي وكيوشي تاكيناكا وجو مين بارك وإلين لايز وأنتوني سلودكوفسكي وريتسوكو أندو ، شارك في التغطية يوشيفومي تاكيموتو ودانييل ليسينك وكينتارو سوجياما ، تحرير لينكولن فيست وبرافين شار وجاريث جونز، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



منظر الحلقات الأولمبية العملاقة من خلال شجرة في منطقة الواجهة البحرية لمتنزه أودايبا البحري، قبل 50 يومًا من حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020، والتي كان قد تم تأجيلها إلى عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا. طوكيو، اليابان 3 يونيو/ حزيران 2021. رويترز/ إيسّي كاتو.



منظر عام للاستاد الأولمبي (الاستاد الوطني) في طوكيو، اليابان، 17 يونيو/ حزيران 2021. رويترز / باول كوبتشينسكي.