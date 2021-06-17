تراجع أسعار النفط بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي

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سنغافورة (رويترز) - انخفضت أسعار النفط الخام يوم الخميس إذ صعد الدولار الأمريكي بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، لكن الخسائر كانت محدودة بفضل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 73.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ أبريل نيسان 2019 في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 42 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 71.73 دولار للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 في اليوم السابق.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا ”أضحت أسواق الطاقة شديدة التمحور حول موسم سفر قوي في الصيف ومحادثات الاتفاق النووي الإيراني لدرجة أنها أصيبت بالصدمة جراء مفاجأة ميل مجلس الاحتياطي صوب التشديد النقدي“.

وسجل الدولار الأمريكي أقوى مكسب يومي في 15 شهرا بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان مفترضا.

ويؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي لزيادة تكلفة النفط المسعر بالعملة الأمريكية لحائزي العملات الأخرى، مما قد يضغط على الطلب.

لكن خسائر أسعار النفط كانت محدودة إذ أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في أكبر مستهلك في العالم انخفضت بشدة الأسبوع الماضي إذ عززت مصافي التكرير العمليات لأعلى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني 2020، مما يشير إلى استمرار تحسن الطلب.

كما تلقت الأسعار الدعم، إذ زاد استهلاك المصافي من الخام في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، 4.4 بالمئة في مايو أيار مقارنة مع نفس الشهر قبل عام ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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