توجيهات أمريكية جديدة بشأن الدول الخاضعة للعقوبات لمواجهة كورونا

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واشنطن (رويترز) - نشرت الولايات المتحدة يوم الخميس إرشادات تخفف طرق تسليم بضائع،منها الكمامات وأجهزة التنفس الصناعي واللقاحات الواقية من فيروس كورونا، إلى دول تخضع لعقوبات أمريكية مشددة خاصة إيران وسوريا وفنزويلا.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تراخيص عامة منفصلة مرتبطة بتلك الدول الثلاث تهدف لتسهيل المعاملات المالية المرتبطة بمكافحة الفيروس، وذلك وفقا لبيان أصدرته الوزارة.

تأتي الخطوة بعد إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليمات في أول يوم عمل كامل له بالبيت الأبيض في يناير كانون الثاني تدعو إدارته إلى مراجعة برامج العقوبات الأمريكية لتقييم ما إذا كانت تعرقل عمليات مكافحة الوباء.

ولاقت الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب انتقادات من جماعات حقوقية لمعارضتها أي تخفيف للعقوبات للمساهمة في تخفيف مصاعب مواجهة انتشار الفيروس.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير‭ ‬مصطفى صالح)

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