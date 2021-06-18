أوساكا تنسحب من ويمبلدون للتنس وتستهدف المشاركة في الأولمبياد

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(رويترز) - انسحبت اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الثانية عالميا يوم الخميس من بطولة ويمبلدون للتنس المقررة هذا الشهر لكن وكيل أعمالها قال إنها ستكون جاهزة للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وانسحبت أوساكا من فرنسا المفتوحة الشهر الماضي رغم فوزها في الدور الأول بعد أن عاقبها المنظمون بغرامة مالية لرفضها حضور المؤتمرات الصحفية التي تلي المباريات.

وقالت اللاعبة البالغ عمرها 23 عاما إن أسئلة الصحفيين المتلاحقة عقب المباريات تؤثر على صحتها العقلية والنفسية.

وأبلغ وكيل أعمال أوساكا رويترز في رسالة عبر البريد الالكتروني ”لن تشارك نعومي في ويمبلدون هذا العام. قررت قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة. ستكون جاهزة للأولمبياد والسعادة لا تسعها باللعب أمام جماهيرها“.

وقال نادي عموم إنجلترا المشرف على تنظيم ويمبلدون إن البطولة ستفتقد أوساكا بشدة.

وأضاف ”نتفهم تماما قرار أوساكا ونتمنى لها وقتا سعيدا مع أصدقائها وعائلتها ونتطلع للترحيب بها مرة أخرى في ويمبلدون العام المقبل“.

وثارت شكوك حول مشاركة أوساكا في ويمبلدون هذا الشهر بعد انسحابها من بطولة إعدادية على الملاعب العشبية في برلين.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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