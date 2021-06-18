تيم ينسحب من أولمبياد طوكيو ويستهدف الدفاع عن لقبه في أمريكا المفتوحة

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(رويترز) - انسحب النمساوي دومينيك تيم من الأولمبياد يوم الخميس قائلا إنه ليس جاهزا للظهور بأفضل صورة في طوكيو لكنه يتطلع للمنافسة في ويمبلدون هذا الشهر والدفاع عن لقب أمريكا المفتوحة للتنس في وقت لاحق من العام الجاري.

وواجه تيم، المصنف الخامس عالميا، موسما صعبا حقق خلاله تسعة انتصارات مقابل ثماني هزائم في 2021. وخرج تيم وصيف بطل فرنسا المفتوحة في 2018 و2019 من الدور الأول في رولان جاروس هذا العام.

وقال اللاعب البالغ عمره 27 عاما إنه ناقش الوضع مع فريقه المعاون ووصف انسحابه من الأولمبياد بانه قرار ”صعب للغاية“.

وتابع على تويتر ”مثل كل الرياضيين يشرفني كثيرا المشاركة في الأولمبياد وتمثيل بلادي وهو ما يزيد هذا القرار صعوبة. لم تسر الأمور في 2021 كما كنت أتوقع ولا أشعر أنني سأكون في أفضل حالاتي في طوكيو“.

وأضاف ”تدربت بقوة في آخر أسبوعين وبدأ تركيزي يتحسن كثيرا“.

وتابع ”هدفي الاستعداد بقوة في الأسابيع المقبلة وتقديم أفضل ما لدي في ويمبلدون ومواصلة الاستعداد بقوة للدفاع عن لقبي في أمريكا المفتوحة“.

وفاز تيم بلقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى في نيويورك العام الماضي لينهي هيمنة الثلاثة الكبار نوفاك ديوكوفيتش وروجر فيدرر ورفائيل نادال.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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