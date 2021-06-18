حقائق- إصابات كورونا العالمية تتجاوز 177.27 مليون والوفيات 3 ملايين و995361
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 177.27 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و995361.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 600797 33649392
الهند 381903 29700313
البرازيل 493693 17628588
فرنسا 110607 5747647
تركيا 48950 5348249
روسيا 287518 5264047
المملكة المتحدة 127926 4589814
إيطاليا 127153 4248432
الأرجنتين 87261 4198620
كولومبيا 97560 3829879
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 16781 1269440
35 - الأردن 9622 744844
41 - الإمارات 1738 603961
42 - لبنان 7808 542934
43 - المغرب 9221 524975
44 - السعودية 7621 469414
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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