حقائق- إصابات كورونا العالمية تتجاوز 177.27 مليون والوفيات 3 ملايين و995361

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 177.27 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و995361.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 600797 33649392

الهند 381903 29700313

البرازيل 493693 17628588

فرنسا 110607 5747647

تركيا 48950 5348249

روسيا 287518 5264047

المملكة المتحدة 127926 4589814

إيطاليا 127153 4248432

الأرجنتين 87261 4198620

كولومبيا 97560 3829879

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 16781 1269440

35 ‬‬‬‬- الأردن 9622 744844

41 - الإمارات 1738 603961

‭42‬ - لبنان 7808 542934

43‭ ‬- المغرب 9221 524975

44 - السعودية 7621 469414

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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