الشركات اليابانية الكبرى تنضم لحملة التحصين ضد كورونا مع اقتراب أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - تنضم الشركات اليابانية العملاقة إلى جهود التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل الألعاب الأولمبية حيث تكافح الحكومة لتحقيق أهدافها في التطعيم وسط مخاوف من عودة ظهور العدوى.

الآلاف من الشركات التابعة لشركة تويوتا موتور إلى شركة الاتصالات والاستثمار سوفت بنك تنشئ عيادات في خضم حملة تطعيم ضخمة للقطاع الخاص ستبدأ بشكل جدي يوم الاثنين.

الحملة، التي بدأت بدعم من الحكومة، أصبحت أكثر إلحاحًا مع بدء أولمبياد طوكيو بعد أكثر من شهر بقليل وتخشى أن يتسبب تدفق الزوار في عودة ظهور العدوى.

حتى الآن، تقدمت أكثر من 2300 شركة بطلبات لفتح مراكز التطعيم التي ستعطي اللقاحات لحوالي 11 مليون شخص، معظمهم من موظفيها وأفراد أسرهم والمقيمين القريبين.

قال تارو كونو، الوزير المسؤول عن حملة اللقاح: ”نأمل أن يساعدنا التطعيم في الشركات على تسريع عملية التلقيح“.

”مع عدد الطلبات المقدمة من الشركات، أعتقد أننا يمكن أن نصل إلى مليون (جرعة في اليوم) بحلول نهاية هذا الشهر“.

سيكون تحقيق هذا المعدل اليومي أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التطعيم في اليابان، أي الحصول على اللقاحات لجميع كبار السن بحلول نهاية يوليو/ تموز وبقية السكان البالغين بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني على أبعد تقدير.

16% فقط من سكان اليابان حصلوا على جرعة واحدة على الأقل، وفقًا لتتبع رويترز، وهو أقل معدل بين الاقتصادات الغنية المماثلة. تأثرت حملة التطعيم الحكومية بنقص القوى العاملة وأعطال أنظمة الحجز.

لتسريع الأمور، كلفت الحكومة قوات الدفاع الذاتي بإنشاء مراكز تلقيح جماعية وقواعد متحررة بشأن من يمكنه إدارة الحقن أو الحصول عليها.

تستفيد الخطة الأخيرة التي تسمح للقطاع الخاص بالانضمام إلى الحملة من متطلبات الشركات التي تضم 1000 موظف أو أكثر ولديها أطباء خاصون بها. غالبًا ما تمتلك الشركات الكبرى مرافقها الطبية الخاصة وحتى مستشفيات بأكملها والتي يمكن تحويلها بسرعة إلى مراكز التطعيم.

تعتقد سوفت بنك أنها تستطيع تلقيح 250.000 شخص، بينما تخطط تويوتا للتعامل مع 80.000 شخص.

بعض الشركات الصغيرة ستنضم إلى الحملة. قام جيمس ريني، مؤسس شركة رأس المال الاستثماري كورال كابيتال، بتجميع الشركات الناشئة التي دعمها في مجموعة كبيرة بما يكفي للتأهل لاستضافة مركز تطعيم.

قال ريني: ”الأمور تحدث ببطء في اليابان حتى لا تحدث“.

قال كاتسودا: ”إذا كان لدى أحد العاملين بعض الإيمان بنظريات المؤامرة أو كانت لديه بعض الشكوك القوية بشأن التطعيمات، فإذا حصل رئيسهم أو زملائه على التطعيم ، فسيكون من الصعب عليهم رفضه“.

(الدولار = 110.2300 ين)

(من إعداد روكي سويفت؛ تحرير ميونغ كيم وستيفن كواتس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



عاملة صحية تملأ حقنة بجرعة من لقاح فايزر في ملعب كوبي، المقر الرئيسي لنادي كرة القدم المحترف الياباني فيسل كوبي والضي يستخدم حاليًا كمركز للتلقيح ضد فيروس كورونا، اليابان في 12 يونيو/ حزيران 2021. رويترز / إيسى كاتو.



موظفة في خطوط كل اليابان الجوية تتلقى جرعة من لقاح فيروس كورونا في منشأة الشركة في مطار هانيدا في طوكيو، اليابان، 14 يونيو/ حزيران 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.