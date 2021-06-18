مسؤول بمنظمة الصحة: وضع كوفيد-19 في أفريقيا مقلق للغاية

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جنيف (رويترز) - قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن وضع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أفريقيا يثير القلق الشديد.

وقال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في المنظمة إن الأعداد المعلنة تجعل أفريقيا لا تبدو في وضع سئ، مضيفا أن القارة سجلت في الأسبوع الماضي أكثر بقليل من خمسة في المئة من حالات الإصابة في العالم و2.2 في المئة من الوفيات.

لكنه أشار إلى أنه في ضوء نقص عمليات التشخيص فإن ”الوضع مقلق جدا جدا“.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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