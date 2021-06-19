حقائق- إصابات كورونا العالمية تتجاوز 177.7 مليون والوفيات تتجاوز أربعة ملايين

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 177.7 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و4629.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 601093 33660854

الهند 383490 29762793

البرازيل 496004 17702630

فرنسا 110663 5749691

تركيا 49071 5359728

روسيا 287518 5264047

المملكة المتحدة 127945 4600623

إيطاليا 127190 4249755

الأرجنتين 87789 4222400

كولومبيا 98156 3859824

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 16834 1279697

35 ‬‬‬‬- الأردن 9647 745667

41 - الإمارات 1747 608070

‭42‬ - لبنان 7815 543267

43‭ ‬- المغرب 9233 525924

44 - السعودية 7650 471959

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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