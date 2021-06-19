زعيم كوريا الشمالية يشدد قواعد انضباط الحزب الحاكم ويعين أعضاء جددا بالمكتب السياسي

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سول (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء الرسمية بكوريا الشمالية يوم السبت أن زعيم البلاد كيم جونج أون شدد قواعد الانضباط بحزب العمال الحاكم وعين أعضاء جددا في المكتب السياسي.

وعقدت اللجنة المركزية للحزب اجتماعا موسعا لليوم الرابع والأخير حيث استعرضت القضايا التنظيمية والأيديولوجية لجهازها القيادي المركزي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن بعض أعضاء القيادة عبروا عن ”أسفهم لفشلهم في تحقيق التوقعات“ بعدما أشار كيم إلى ”مشاكل خطيرة“ في أسلوب حياتهم، دون الخوض في تفاصيل.

وذكرت الوكالة أن المكتب السياسي للجنة المركزية انتخب أيضا تاي هيونج تشول، نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، عضوا جديدا وكذلك يو سانج تشول، المسؤول في لجنة التدقيق المركزية بالحزب، عضوا مناوبا.

وكان اجتماع الحزب قد بدأ يوم الثلاثاء.

وخلال جلسات سابقة، دعا كيم إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع الغذائي ”الصعب“ الناجم عن جائحة فيروس كورونا وأعاصير العام الماضي وحث على الاستعداد للحوار أو المواجهة مع الولايات المتحدة في أول تعليق مباشر له على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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