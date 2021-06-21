طوكيو تلغي مواقع المشاهدة العامة للألعاب الأولمبية للحد من مخاطر كورونا

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أشخاص يسيرون في أحد الشوارع بجوار إعلان عن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وسط جائحة فيروس كورونا، في طوكيو، اليابان، 19 يونيو/ حزيران 2021. رويترز / باول كوبتشينسكي.

طوكيو (رويترز) - ألغت محافظة طوكيو يوريكو كويكي يوم السبت جميع مواقع المشاهدة العامة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وحولت بعض الأماكن لتصبح مراكز لقاحات كورونا بدلا من ذلك.

تم حظر حضور المتفرجون الأجانب للمنافسات، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب الوباء، لكن الحكومة ومنظمي طوكيو 2020 أرجأوا لعدة أشهر اتخاذ قرار بشأن السماح للمشاهدين اليابانيين بدخول الملاعب.

يأتي حظر المشاهدة العامة في أعقاب قرار حكومة العاصمة هذا الشهر بإلغاء خطط موقع المشاهدة العام في حديقة يويوغي بوسط طوكيو، وتحويل المكان إلى مركز تطعيم.

وصرحت كويكي للصحفيين عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي ”أعتقد أن هذه إجراءات ضرورية، عند النظر من وجهات نظر مختلفة، من أجل نجاح دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية“.

ومن المقرر أن يتحدثوا يوم الاثنين مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية.

قال خبراء طبيون يابانيون يوم الجمعة إن حظر المتفرجين في الأولمبياد كان الخيار الأقل خطورة للمضي قدمًا في الحدث، مع طرح احتمال أن تستوعب الأماكن ما يصل إلى 10000 متفرج في المناطق التي تتخذ فيها إجراءات صارمة.

(من إعداد إيمي ياماميتسو ؛ تحرير ويليام مالارد، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)