حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 178.08 مليون والوفيات أربعة ملايين و13458
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.08 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و13458.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 601496 33694665
الهند 385137 29823546
البرازيل 500800 17801462
فرنسا 110702 5752130
تركيا 49071 5359728
روسيا 288437 5299215
المملكة المتحدة 127956 4610893
إيطاليا 127225 4250902
الأرجنتين 88247 4242763
كولومبيا 98746 3888614
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 16834 1279697
35 - الأردن 9647 745667
41 - الإمارات 1747 608070
42 - لبنان 7815 543267
43 - المغرب 9233 525924
44 - السعودية 7650 471959
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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