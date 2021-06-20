حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 178.08 مليون والوفيات أربعة ملايين و13458

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.08 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و13458.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 601496 33694665

الهند 385137 29823546

البرازيل 500800 17801462

فرنسا 110702 5752130

تركيا 49071 5359728

روسيا 288437 5299215

المملكة المتحدة 127956 4610893

إيطاليا 127225 4250902

الأرجنتين 88247 4242763

كولومبيا 98746 3888614

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 16834 1279697

35 ‬‬‬‬- الأردن 9647 745667

41 - الإمارات 1747 608070

‭42‬ - لبنان 7815 543267

43‭ ‬- المغرب 9233 525924

44 - السعودية 7650 471959

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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