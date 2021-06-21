مطالبات بإقامة أولمبياد طوكيو بدون جمهور بسبب الخوف من كورونا

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طوكيو (رويترز) - لمواجهة المهمة الشاقة المتمثلة في الحفاظ على سلامة أكبر حدث رياضي في العالم، دعا بعض مسؤولي طب الطوارئ الذين يشرفون على ملاعب طوكيو الأولمبية المنظمين إلى حظر المتفرجين بسبب مخاطر حدوث قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقرر المنظمون في أقرب وقت يوم الاثنين ما إذا كانوا سيسمحون للمشاهدين المحليين بحضور منافسات الأولمبياد، والتي تم تأجيلها لمدة عام بسبب الوباء ومن المقرر الآن أن تبدأ في غضون شهر تقريبًا. تم بالفعل حظر المتفرجين الأجانب.

تتطلع رئيسة أولمبياد طوكيو 2020 إلى حضور قدره 10000 شخص لكل مكان، حتى في الوقت الذي يحذر فيه خبراء الصحة الحكوميون من الحضور الجماهيري.

خفت حدة المعارضة الشعبية الساحقة للألعاب إلى حد ما، لكن استطلاعًا أجرته وكالة جيجي برس الإخبارية يوم الجمعة أظهر أن 41٪ ما زالوا يريدون إلغاء الألعاب. وخلص الاستطلاع إلى أنه في حالة استمرار الألعاب، فإن 64٪ من الناس يريدونها بدون متفرجين.

يوجد في كل مكان من الأماكن الـ 42 مسؤول مخصص مسؤول عن الخدمات الطبية. تم تكليف العشرات من الأطباء المخضرمين بمعالجة مشاكل من ضربات الحر إلى إصابات الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والأعاصير.

مع تحديد حفل الافتتاح في 23 يوليو/ تموز، قال شوغي يوكوبوري، المسؤول الطبي في مكان رفع الأثقال، إنه يخشى عدم معرفة عدد الأشخاص الذين سيحضرون.

وقال يوكوبوري، رئيس قسم طب الطوارئ والرعاية الحرجة في مستشفى نيبون للطب في طوكيو ”سيناريو“ عدم وجود متفرجين ”أفضل من الخيارات الأخرى. ربما لا يزال لدينا جائحة شديدة هذا الصيف“.

وقال ”أنا المسؤول عن هذا المكان. آمل ألا يكون هناك الكثير من المتفرجين“.

قال يوكوبوري ومسؤولان طبيان آخران لرويترز إن الوباء يضيف ضغطا إضافيا على وظيفة مزدحمة للغاية بالفعل، مما يتطلب اتخاذ قرارات سريعة وتقييم فوري للمخاطر.

وقال يوكوبوري إن منظمي الأولمبياد أجروا مكالمات هاتفية مع الأطباء مرة أو مرتين في الشهر لكنهم قدموا معلومات ”تقريبية“ فقط حتى الآن.

وقال ”ليس لدينا الكثير من المعلومات حول عدد المتفرجين وعدد الرياضيين الذين سيكونون هناك. لهذا السبب لا يمكننا تخيل كيف سيبدو“.

وضع المعركة الشاملة

يعمل المسؤولون الطبيون عن كثب مع العاملين في المحطات الطبية للرياضيين والمتفرجين الذين ينسقون الخدمة الطبية الشاملة، بما في ذلك النقل إلى المستشفيات والعيادات.

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK هذا الشهر أن عددًا من المسؤولين الطبيين في المكان استقالوا في الأشهر الأخيرة، قائلين إنهم مشغولون للغاية.

يسعى المنظمون جاهدين لسد هذه الثغرات. قال مسؤول في الجمعية لرويترز إن الجمعية اليابانية للطب الحاد تلقت مؤخرًا طلبًا لإحالة نحو سبعة مرشحين لتولي منصب أطباء مسؤولون عن المكان.

وقال المسؤول إن الجمعية رفضت الطلب قائلة إنها مؤسسة أكاديمية ولا تقدم خدمات توظيف.

لم يرد المنظمون على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق.

وقال توشيرو موتو، الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو 2020، للصحفيين مؤخرًا إنه يتوقع سد الفجوة في الموظفين الطبيين بحلول نهاية الشهر، دون الخوض في التفاصيل.

أولئك الذين بقوا في مكان العمل كمسعفين، يكافحون فيروس كورونا في أقسام الطوارئ الخاصة بهم منذ العام الماضي، يستعدون لصيف حافل.

قال يويتشي ياناغاوا، طبيب الطوارئ الذي كان يعمل ضابطًا في مكانين لركوب الدراجات في محافظة شيزوؤكا جنوب غرب طوكيو ”مهمتي الأولى هي اجتياز الفترة الأولمبية في معركة شاملة“.

قال ياناغاوا، الذي يدير مركزًا طبيًا للطوارئ في المنطقة، إنه قلق من أن المتطوعين في مكانه يفتقرون إلى التدريب المتعلق بالأمراض المعدية.

وقال إنه بالنظر إلى هذه القيود، فإن إقامة دورة ألعاب أولمبية بدون متفرجين ستخفف العبء على الموارد المحدودة بالفعل في بلدته.

وقال ياناغاوا ”لكن الكرة في ملعب المنظمين“.

”سيكون من السهل التحكم في ألعاب أولمبية بدون متفرجين، لكننا لا نتخذ القرارات. كل ما يمكنني قوله هو أنه يتعين علينا الاستعداد بناءً على ما يقرره المنظمون“.

(من إعداد جو مين بارك وكيوشي تاكيناكا ؛ تحرير ويليام مالارد، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



منظر عام للاستاد الأولمبي (الاستاد الوطني) في طوكيو، اليابان، 17 يونيو/ حزيران 2021. رويترز / باول كوبتشينسكي.