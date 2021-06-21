فان نيكيرك يتأهل للدفاع عن اللقب الأولمبي في 400 متر عدوا

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مدريد (رويترز) - أخيرا ضمن عداء جنوب افريقيا ويد فان نيكيرك البطل الأولمبي لسباق 400 متر الدفاع عن اللقب في أولمبياد طوكيو الصيفي هذا العام بعد أن حقق الزمن المطلوب في مدريد يوم السبت.

وبعد تعرضه للإصابة بعد نجاحه في أولمبياد ريو دي جانيرو قبل خمس سنوات نجح فان نيكيرك في تسجيل 44.56 ثانية في بطولة بإسبانيا وهو زمن يقل بفارق 0.34 ثانية عن الحد الأدنى المطلوب للتأهل للأولمبياد رغم أنه احتل المركز الثاني خلف الكولومبي أنطوني خوسيه زامبرانو.

وكانت هذه أول مرة يسجل فيها حامل الرقم القياسي العالمي زمنا أقل من 45 ثانية طوال أربعة أعوام لكنه غاب طويلا عن المنافسات بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة خيرية للرجبي في أكتوبر تشرين الأول 2017.

وكان فان نيكيرك حطم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأمريكي مايكل جونسون في أولمبياد ريو دي جانيرو في 2016 ليتوج بالذهبية بعد أن قطع المسافة في 43.03 ثانية.

وفي الشهر الماضي انتقل فان نيكيرك إلى الولايات المتحدة لمواصلة التدريب والاستعداد لكنه فشل في التأهل لسباق 200 متر عندما انسحب قبل خط النهاية ما أثار بعض التساؤلات حول لياقته البدنية.

لكن فان نيكيرك أكد وقتها أنه فعل ذلك من باب الاحتياط والحذر وقال للصحفيين بعد ذلك إنه متفائل بفرصته في الظهور في الألعاب الصيفية ومحتمس لذلك.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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