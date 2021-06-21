قناة السويس تتلقى عرض تعويض جديد عن تعطيل الملاحة

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السفينة إيفر غيفن في قناة السويس يوم 29 مارس اذار 2021. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز.

الإسماعيلية (مصر) (رويترز) - قال محام يمثل هيئة قناة السويس اليوم الأحد إن مالكي السفينة العملاقة التي سدت قناة السويس في مارس/ آذار تقدموا بعرض تعويض جديد في النزاع الدائر مع الهيئة، وتم تأجيل حكم قضائي في القضية لمدة أسبوعين يوم الأحد للسماح بمزيد من الوقت للمفاوضات.

السفينة إيفر غيفن محتجزة في القناة منذ إعادة تعويمها في 29 مارس/ آذار بينما يواصل الجانبان محادثات التعويض. كانت السفينة جنحت لتسد المجرى الملاحي للقناة ستة أيام مما منع مرور مئات السفن وأثر سلبا على حركة التجارة العالمية.

وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر 916 مليون دولار تعويضا لتغطية تكاليف جهود تحرير السفينة وفاقد الإيرادات، ثم خفضت المبلغ إلى 550 مليون دولار.

وتعترض شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة والشركات المؤمنة عليها على احتجازها بموجب قرار من محكمة مصرية وعلى مبلغ التعويض المطلوب.

وقال خالد أبو بكر محامي هيئة القناة في جلسة للمحكمة بالإسماعيلية إن المفاوضات استمرت بين الجانبين حتى أمس السبت.

وأضاف دون الخوض في التفاصيل أن الشركة تقدمت بعرض جديد.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة أعلن في وقت سابق أن الشركة عرضت دفع 150 مليون دولار.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة قرارها اليوم لكن الفريق القانوني لشوي كيسن طلب التأجيل لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض، بحسب أحد المحامين الذين يمثلونها.

وقالت مصادر قضائية إن القضية تأجلت حتى الرابع من يوليو تموز لإتاحة الفرصة لتسوية ودية بين الطرفين.

وقال نادي الحماية والتعويض البريطاني، أحد المؤمنين على السفينة، إنه يجري “مفاوضات جادة ومثمرة” مع هيئة القناة، مبديا “الأمل في نتيجة إيجابية لهذه المفاوضات في المستقبل القريب”.

(تغطية يسري محمد - كتابة إيدان لويس - تحرير إميليا سيثول ماتريز ولويز هيفينز، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)