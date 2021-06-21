المؤشر نيكي ينخفض اثنين بالمئة في بداية التعامل بطوكيو

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امرأة تحمل مظلة تمر بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 15 فبراير شباط 2021. تصوير: كيم كيونج هوون - رويترز
امرأة تحمل مظلة تمر بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 15 فبراير شباط 2021. تصوير: كيم كيونج هوون - رويترز

طوكيو (رويترز) - تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

وخسر نيكي اثنين في المئة مسجلا 28384.44 نقطة في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.86 في المئة ليسجل 1910.30 نقطة.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية ‭ ‬)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز