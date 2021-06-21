المؤشر نيكي ينخفض اثنين بالمئة في بداية التعامل بطوكيو

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

وخسر نيكي اثنين في المئة مسجلا 28384.44 نقطة في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.86 في المئة ليسجل 1910.30 نقطة.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية ‭ ‬)

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