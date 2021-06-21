مبعوث واشنطن الجديد لكوريا الشمالية يتطلع لرد من بيونجيانج بشأن الحوار

أخبار اليابان





سول (رويترز) - نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن المبعوث الأمريكي الجديد لكوريا الشمالية قوله يوم الاثنين إنه يتطلع للحصول على رد إيجابي من بيونجيانج بشأن الحوار وذلك خلال زيارته إلى سول للاجتماع بنظرائه في كوريا الجنوبية واليابان.

ويقوم سونج كيم بزيارة لكوريا الجنوبية تستغرق خمسة أيام وسط توقف محادثات نزع السلاح النووي مع بيونجيانج.

وقال المسؤول الأمريكي "سنكون مستعدين للاحتمالين لأنه، كما تعلمون، لا نزال ننتظر ردا من بيونجيانج بشأن الاجتماع".

وعُين كيم في منصبه الجديد بعدما أجرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مراجعة على السياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية خلصت إلى ضرورة سعي واشنطن إلى إيجاد سبل عملية لدفع بيونجيانج للتخلي عن أسلحتها النووية.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html