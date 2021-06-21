أسعار النفط ترتفع مع توقف محادثات إيران ووسط طلب صيفي قوي

أخبار اليابان





سنغافورة (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، مدعومة بطلب صيفي قوي وتوقف في محادثات إحياء الاتفاق النووي مما قد ينبئ بتأخر في استئناف إمدادات إيران عضو أوبك.

وبحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت تسليم أغسطس آب مرتفعا 23 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 73.74 دولار للبرميل. وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو تموز 71.94 دولار، بزيادة 30 سنتا أو 0.4 بالمئة.

ارتفع كلا خامي القياس على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة وسط تفاؤل حيال وتيرة التطعيم العالمي وتحسن في حركة الرحلات الصيفية. ورفع الانتعاش علاوات التسليم الفوري للخام في آسيا وأوروبا إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

وكتب محللو أيه.إن.زد في مذكرة ”انتعاش الطلب في صيف نصف الكرة الشمالي من القوة بما يعزز بواعث قلق السوق حيال مزيد من الانخفاضات الحادة في المخزونات.“

توقفت مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي يوم الأحد بعد فوز القاضي المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية هناك. وقال دبلوماسيان إنهما يتوقعان توقفا لنحو عشرة أيام.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية; تحرير محمود سلامة)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html