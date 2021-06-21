العملات المشفرة تنخفض في ظل حملة صينية على استخراج بتكوين

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طوكيو (رويترز) - تراجعت العملات المشفرة يوم الاثنين في ظل امتداد الحملة الصينية ضد نشاط استخراج بتكوين إلى مقاطعة سيشوان.

وهبطت بتكوين إلى ما يصل إلى 32 ألفا و288 دولارا لأول مرة منذ الثامن من يونيو حزيران، وكانت في أحدث تعاملات منخفضة 7.9 بالمئة عند حوالي 32 ألفا و781 دولارا.

ونزلت منفستها الأصغر إثر إلى أقل من ألفي دولار لأول مرة منذ 23 مايو أيار، ولك تداولها على انخفاض عشرة بالمئة عند 2019.01 دولار.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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